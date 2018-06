Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois ciclistas feridos em atropelamento em Loulé

Uma das vítimas encontra-se em estado grave.

Por Lusa | 20:54

Dois ciclistas ficaram esta quarta-feira feridos, um com gravidade, na sequência de um atropelamento, em Loulé, disse à Lusa fonte da Proteção Civil do Algarve.



Segundo a mesma fonte, um dos ciclistas encontra-se em estado grave, mas ainda não é possivel precisar a gravidade dos ferimentos, já que às 20h45 ainda estavam a ser assistidos por uma equipa médica no local.



O acidente ocorreu as 20h24 num local conhecido como a rotunda do "cilindro", junto à estrada que liga Loulé e a vila de São Brás de Alportel.



No local estão os Bombeiros de Loulé, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica e uma patrulha da GNR.