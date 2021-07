Dois detidos pela GNR por posse ilegal de arma e ameaças na Guarda

A GNR deteve dois homens, de 18 e 48 anos, por posse ilegal de arma e ameaças com recurso a arma de fogo, no concelho da Guarda, foi hoje anunciado.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, os homens foram detidos, na segunda-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) local.

"No âmbito do patrulhamento diário, os militares da Guarda depararam-se com um indivíduo aparentemente transtornado, com escoriações e a sangrar da cabeça, que transportava em ambas as mãos diversas pedras enquanto se deslocava para o interior de uma localidade", refere a GNR em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

A fonte acrescenta que, no decorrer da situação, os militares verificaram a existência de "um segundo homem a empunhar uma arma de fogo na direção do primeiro, enquanto este projetava as pedras que tinha na mão na direção do outro".

"Os militares da Guarda cessaram de imediato as agressões e impediram que fosse utilizada a arma de fogo", tendo detido os indivíduos.

No decorrer das diligências policiais a GNR apreendeu uma arma de fogo de calibre 6.35 mm (milímetros), sem qualquer documento ou registo, com uma munição na câmara, pronta a ser utilizada e, ainda, com quatro munições no carregador.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Guarda.