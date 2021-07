Dois detidos pela PJ a viajar de avião para Lisboa com droga impregnada em peças de roupa

A Polícia Judiciária (PJ), anunciou esta terça-feira que identificou e deteve, nos últimos dias, dois cidadãos estrangeiros sobre suspeitos de tráfico de droga. Os detidos foram apanhados no aeroporto de Lisboa, num voo vindo do Brasil, apurou o CM e traziam a droga, cocaína, impregnada em peças de roupa.



Em comunicado, informa a PJ que foi apreendida quantidade de cocaína suficiente para a composição pelo menos 9.400 doses individuais. O método de dissimulação da droga implicou a intervenção do Laboratório de Polícia Científica, na extração do estupefaciente.



Os dois detidos, de 34 e 36 anos, e de nacionalidade espanhola e nigeriana, ficaram em prisão preventiva.