Dois detidos por tráfico de droga a partir de um café em Cascais

Dois homens, de 29 e 32 anos, foram detidos pela PSP de Cascais por traficarem droga a partir de um café do bairro das Fontainhas, naquela vila. De acordo com a PSP, o tráfico já se prolongava há dez meses e os suspeitos foram apanhados "após uma venda de produto estupefaciente a um consumidor".



A polícia fez quatro buscas e apreendeu 633 doses de haxixe, 30 de cocaína e 81 comprimidos de ecstasy. A PSP acredita ter desmantelado o "principal foco de tráfico de estupefacientes na vertente de venda direta" do bairro. Um dos detidos ficou em preventiva na cadeia de Caxias.

