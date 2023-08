Uma mulher, com cerca de 60 anos, ficou ferida após ser atropelada por um motociclista, na Avenida Infante D. Henrique, em Cascais.O alerta foi dado às 12h40 deste domingo.A mulher e o motociclista, com cerca de 20 anos, ambos com ferimentos ligeiros, foram transportados para o Hospital de Cascais.No local estiveram os Bombeiros de Cascais e a PSP.