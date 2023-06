Dois homens ficaram feridos depois de o carro onde seguiam se ter despistado e capotado na A22, na zona do Escarpão, em Albufeira.A viatura ficou imobilizada no meio do separador central da autoestrada algarvia.As vítimas, de 37 e 59 anos, foram assistidas pelos bombeiros de Albufeira. O trânsito esteve condicionado na zona do acidente.A GNR tomou conta da ocorrência.