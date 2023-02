Duas pessoas ficaram feridas, na tarde deste sábado, na sequência de um acidente entre duas viaturas, na zona da Alta de Lisboa.As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportados para o Hospital de Santa Maria.Os veículos ficaram destruídos, tendo sido levados pelo reboque.Os Sapadores Bombeiros de Lisboa, a PSP e o INEM foram acionados.No local do acidente foi colocada areia na estrada para evitar despistes, devido ao óleo que ficou derramado no piso na sequência da colisão.