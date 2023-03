Dois feridos é o resultado de um despiste de mota, esta tarde de domingo, em Santa Leocádia de Briteiros, em Guimarães.



O alerta foi dado às 16h30.





No socorro, estiveram os Bombeiros Voluntários das Taipas. As vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital de Guimarães.As causas do despiste estão ainda apurar. A GNR esteve no local e investiga.