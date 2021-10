Dois feridos graves em capotamento de viatura na A6 em Elvas

sentido Varche – Vedor, ao quilómetro 144, antes da saída do nó desta última localidade do concelho de Elvas.













foram transportados para o hospital de Santa Luzia.

numa única faixa de rodagem.

O capotamento de uma viatura provocou esta sexta-feira dois feridos graves na A6 noOs feridos são pai e filho, de 55 e 32 anos, de nacionalidade estrangeira, avançou a Rádio Elvas. Eram os únicos ocupantes do veículo ligeiro eAs causas do acidente ainda estão por apurar.O trânsito ficou condicionado naquela via, só se podendo circular