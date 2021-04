Um homem de 60 anos ficou gravemente ferido, esta tarde de segunda-feira, num despiste do camião em que seguia, na A1, ao quilómetro 279, sentido norte/sul, entre os nós da Feira e de Estarreja.O trânsito está condicionado a uma faixa de rodagem.Os bombeiros da Feira estão no local. A GNR montou um perímetro de segurança e investiga as causas do acidente.