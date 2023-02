Dois feridos graves em colisão com duas motas na VCI, no Porto

Uma colisão entre dois motociclos e dois automóveis provocou dois feridos graves, na tarde deste domingo, na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto.O alerta foi dado às 15h45 para um acidente, no sentido Arrábida-Freixo da VCI, após a saída para a avenida Fernão de Magalhães. O socorro foi prestado pelos Bombeiros Portuenses e pelo INEM. As duas vítimas foram transportadas em estado grave para o Hospital de São João.A PSP esteve no local e investiga as circunstâncias do acidente, que originou longas filas de trânsito no sentido da ocorrência, durante as operações de socorro e remoção das viaturas, mas também no sentido inverso, devido à curiosidade.