O despiste de um automóvel, que capotou, na Via de Cintura Interna (VCI), sentido Arrábida-Freixo, junto ao estádio do Dragão, Porto, provocou um ferido, pelas 08h35 desta manhã. Meia hora depois, pelas 09h05, uma colisão entre uma mota e um carro deixou o motociclista ferido, no mesmo troço da VCI.

As vítimas dos dois acidentes foram socorridas no local e hospitalizadas. Os dois acidentes, já resolvidos, condicionaram o trânsito, no sentido Arrábida-Freixo, esta quarta-feira de manhã.





A PSP esteve no local.