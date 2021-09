Dois feridos graves numa colisão entre mota e camião em Ponte de Lima

Um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 22, sofreram ferimentos graves numa colisão entre a mota em que seguiam e um camião, ao final desta tarde, na A3, em Ponte de Lima.

O alerta para o acidente, que ocorreu no sentido Norte/Sul junto a Fornelos e Queijada, foi dado às 18h29. Os dois feridos foram socorridos pelos Bombeiros de Ponte de Lima e uma equipa médica de Suporte Imediato de Vida do INEM, sendo depois transportados, em estado grave, para o Hospital de Braga.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.