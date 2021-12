Uma colisão entre dois carros, ocorrida esta segunda-feira à noite na A8, na zona de Alcobaça, sentido Sul-Norte, deixou duas pessoas feridas, uma das quais com gravidade.O alerta foi dado pelas 21h25. As vítimas foram levadas ao Hospital de leiria, apurou o CM. Ainda houve necessidade de outra pessoa que seguia num dos veículos acidentados receber assisência no local.No local estiveram os Bombeiros de Pataias e Macieira, assim como a Divisão de Trânsito da GNR, num total de 19 operacionais apoiados por 7 viaturas.