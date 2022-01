Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de quarta-feira, na sequência de uma colisão entre três carros, em Castelo de Paiva.



O alerta foi dado, cerca das 17h30, para os bombeiros de Castelo de Paiva, para um acidente rodoviário, no cruzamento do Coto, em Sobrado de Paiva.

As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Castelo de Paiva, para o hospital de Penafiel. A GNR local foi chamada e investiga as causas do acidente.

Ver comentários