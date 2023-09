Dois fuzileiros feridos em despiste de viatura militar em Montalvo

Uma viatura militar despistou-se, esta manhã, na Estrada Regional 253, em Montalvo, e provocou ferimentos a dois fuzileiros. Um deles está em estado grave e foi transportado para o Hospital de Setúbal.



O outro sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano. No local estiveram mais de uma dezena de operacionais dos Bombeiros de Alcácer do Sal, INEM e GNR. O alerta foi dado às 11h56.

Fonte oficial da Marinha afirma ao CM que não há militares em estado grave. "Um dos fuzileiros encontra-se em avaliação hospitalar devido a uma hemorragia", explica. O acidente ocorreu quando os militares regressavam de Troia, onde tinham estado a desmontar antenas que foram utilizadas num exercício.