O Ministério Público acusou dois homens pela tentativa de homicídio de um jovem de 17 anos, ocorrida a 19 de janeiro num café no Monte da Caparica, Almada.Estão acusados por homicídio qualificado na forma tentada. De acordo com a acusação, os arguidos entraram no local e dispararam armas de fogo sobre um cliente que ali se encontrava, causando-lhe ferimentos que colocaram em perigo a sua vida.