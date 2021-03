Dois homens, armados com pistolas, assaltaram terça-feira ao final da tarde uma farmácia na Brandoa, Amadora, fugindo com 700 euros em dinheiro - retirados à força da caixa registadora e do cofre.



Segundo apurou o CM junto de fonte policial, a dupla fez-se passar por clientes, entrando na farmácia às 18h30. Sacaram ambos de pistolas e ameaçaram duas funcionárias. Os suspeitos, ambos entre os 20 e os 30 anos de idade, fugiram a pé do local.

