Dois homens baleados durante discussão relacionada com droga

Dois homens, de 26 e 28 anos, foram assistidos no Hospital de Santo António, Porto, com ferimentos de bala, esta madrugada. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Ao que o CM conseguiu apurar, os dois homens terão sido atingidos numa rixa que terá ocorrido na área da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, por volta da 01h00. Há suspeitas de se ter tratado de uma discussão relacionada com droga. A PSP esteve no local, mas o caso passou para a alçada da PJ por se tratar de um crime com armas de fogo.

Os dois homens tinham ferimentos leves, foram assistidos no Hospital de Santo António, Porto, e tiveram alta pouco depois.