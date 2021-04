Homem baleado em ajuste de contas deixado à porta de hospital em Penafiel

Um homem, de 34 anos, deu entrada, esta madrugada desta sexta-feira, no Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos graves provocados por uma arma de fogo. O incidente ocorreu na sequência de um ajuste de contas, relacionado com tráfico de droga, apurou o Correio da Manhã.



O homem terá sido levado para o hospital de carro, não foi transportado por bombeiros. Deu entrada na unidade hospitalar às 1h07 e foi, de imediato, encaminhado para a sala de emergência. Estará agora nos cuidados intensivos do hospital.





Por se tratar da utilização de arma de fogo, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária que está agora a investigar.