Dois homens detidos em flagrante por furto em interior de viatura na Charneca da Caparica

Dois homens, de 23 e 41 anos, foram detidos por furto em interior de veículo, na Charneca da Caparica, na última quinta-feira, de acordo com um comunicado da GNR.Os militares receberam a denúncia de que estaria a ocorrer um furto no interior de uma autocaravana e, quando chegaram ao local, deram conta de um homem no exterior, junto ao veículo, a tentar esconder-se. Encontraram ainda um segundo homem estava escondido no interior. Os bens furtados foram recuperados e entregues ao proprietário.Os detidos foram constituídos arguidos.