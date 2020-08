Dois homens, com 20 e 24 anos, foram detidos pelo crime de tráfico de estupefacientes, na passada sexta-feira e sábado, pela PSP, em Portimão e Vila Real de Santo António.O caso mais recente culminou com a detenção de um jovem de 24 anos e ocorreu no passado sábado, na cidade de Vila Real de Santo António.O detido tinha, na sua posse, um total de 176 doses de haxixe. Quanto à primeira detenção, a mesma aconteceu em Portimão, na passada sexta-feira, pelas 16h50. Trata-se de um jovem de 20 anos.O suspeito em causa foi apanhado com 20 doses de haxixe.