Dois homens esfaqueados durante rixa em Silves

Agressor de 29 anos também ficou ferido, tendo sido transportado para o hospital de Portimão.

Dois homens, de 20 e 39 anos, ficaram feridos este domingo de madrugada numa rixa que envolveu várias pessoas em Silves, no distrito de Faro.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, um homem ficou com golpes numa perna e outro apresentou algumas escoriações.



O agressor de 29 anos também ficou ferido, tendo sido transportado para o hospital de Portimão.



No local estiveram os Bombeiros de Silves e a GNR que está a investigar o caso.



Estes descatos começaram por volta das 02h00 da madrugada, com provocações, numa rixa que envolveu vários homens.