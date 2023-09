Dois homens feridos em ataques à facada em Lisboa e Sacavém

Dois homens foram esfaqueados, na tarde e noite de quarta-feira, na Ameixoeira (Lisboa) e Sacavém (Loures), em situações distintas.A primeira ocorreu pelas 18h00. Um homem, de 41 anos, foi esfaqueado e ficou com um corte profundo nas costas. Foi transportado por familiares aos Bombeiros de Sacavém e levado para o Hospital de São José, em estado grave. Estava esta quinta-feira internado, mas já não corria risco de vida. Não se conhecem as causas da agressão, mas a PSP foi acionada e está a investigar.Já o segundo caso aconteceu na Avenida Maria Luísa Braamcamp, em Sacavém, por volta das 22h00. Um homem, de 25 anos, foi esfaqueado também nas costas. Segundo a vítima, foi um grupo de cinco que o agrediu. A PSP identificou um suspeito e deteve outro com arma proibida.