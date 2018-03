Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens morrem atropelados em Vila Viçosa e no Seixal

Vítimas não resistiram aos ferimentos graves.

Por Magali Pinto | 08:50

Dois homens morreram atropelados na noite de sábado - um em Vila Viçosa e outro na Arrentela, Seixal. No primeiro caso - que ocorreu pelas 22h30 -, a vítima foi colhida quando atravessava a estrada. No carro seguiam três pessoas, que na sequência do despiste, a seguir ao atropelamento, também ficaram feridas e tiveram de ser transportadas ao hospital. A vítima, um homem de 50 anos, ainda foi assistida no local, mas acabou por perder a vida.



Já na Arrentela, Seixal, o alerta chegou aos bombeiros às 23h11. Um homem, carpinteiro de profissão, foi atropelado quando seguia na berma. Também não resistiu aos ferimentos graves e morreu pouco depois.



No local estiveram onze homens, apoiados por quatro viaturas. A PSP foi chamada e está a investigar as causas em que ocorreu o atropelamento. No caso de Vila Viçosa, sabe-se que a vítima mortal vivia naquela zona.



Já os três feridos têm idades compreendidas entre os 25 e os 30 anos e foram encaminhados para o hospital de Évora. No local, estiveram 28 operacionais e 12 veículos dos bombeiros de Vila Viçosa e de Borba, o INEM e a GNR.



PORMENORES

400 atropelamentos

Entre janeiro e novembro do ano passado, o Ministério da Administração Interna registou 400 atropelamentos com fuga, dos quais resultaram cinco vítimas mortais. Desde 2009 que não havia registo de tantos acidentes em que o condutor abandona o local.



Governo cria plano

O Governo aprovou o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020), que inclui 108 medidas com o objetivo de reduzir em mais de metade o número de mortos nas estradas portuguesas até 2020.