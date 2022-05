Dois homens, de 30 e 37 anos, foram detidos em flagrante pela PSP no momento em que furtavam e vandalizavam carros estacionados na Rua Dr. Manuel Laranjeira e na Rua Aval de Cima, no Porto. Em poucos minutos destruíram 13 viaturas.Resistiram à detenção e tentaram agredir os polícias. Já na esquadra do Bom Pastor, os dois homens, exaltados, partiram o vidro de uma das portas.