PSP em perseguição a alta velocidade para caçar ladrões de catalisadores no Seixal

Uma passagem rasante a alta velocidade por um carro-patrulha da PSP – que quase provocou uma colisão – terminou com uma perseguição pelas ruas da Cruz de Pau, Seixal, e na detenção de dois homens por furto de catalisadores em carros estacionados. No momento inicial, os agentes tiveram de se desviar para não serem atingidos por uma viatura que seguia em sentido contrário.Deram meia-volta e foram no encalce do veículo. Quando intercetaram o carro, os agentes perceberam que a dupla, de 25 e 22 anos, tentava ocultar o que estava no interior. Na bagageira foram encontrados dois catalisadores e todo o equipamento necessário para a desmontagem, corte e furto dos mesmos. Acabaram por assumir o crime e até indicaram os veículos alvo do assalto.Tinham ainda 15 notas de 50 euros que serão fruto da venda de outros catalisadores furtados horas antes. Os catalisadores estão a ser procurados por ladrões devido aos metais no seu interior – platina, paládio e ródio, cujo preço é superior ao ouro, e pode chegar aos 65 euros o grama. Os dois assaltantes presos acabaram libertados esta terça-feira pelo tribunal.