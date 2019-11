Dois idosos feridos dentro de ambulância após despiste violento

Dois idosos e duas jovens tripulantes de ambulância sofreram esta segunda ferimentos graves após um despiste violento no ramal de acesso da A2 à A22, em Paderne.A acidente aconteceu por volta das 9h00. O casal de idosos, com cerca de 80 anos e residente em Almodôvar, seguia no interior da ambulância de transporte de doentes não urgentes a caminho de uma consulta no Hospital de Faro quando a viatura se despistou numa curva acentuada, capotando várias vezes numa ribanceira com cerca de 20 metros.As duas vítimas ficaram presas dentro do veículo e tiveram de ser desencarceradas pelos bombeiros. As duas tripulantes da ambulância da empresa Flor da Ria, com cerca de 25 anos, também sofreram ferimentos considerados graves.Na operação de socorro estiveram 30 operacionais e 13 veículos dos bombeiros de São Bartolomeu de Messines, Albufeira e Silves, INEM e Cruz Vermelha Portuguesa.O comandante dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines foi o primeiro a chegar e prestou os primeiros socorros."As duas tripulantes estavam conscientes e saíram pelos próprios meios. De seguida foi feito o desencarceramento para retirar o casal de idosos", recordou Joaquim Gonçalves aoO piso da estrada estava molhado e o acidente aconteceu numa curva, tendo a ambulância arrancado as proteções de segurança da via e um poste de eletricidade.A GNR está a investigar as causas do despiste.