Dois jovens foram atingidos a tiro este sábado de madrugada na Póvoa de Santo Adrião, Odivelas, em mais um episódio de violência que as autoridade policiais atribuem às guerras de gangs rivais da periferia de Lisboa. As duas vítimas, com cerca de 20 anos, foram atingidas nas costas e peito mas escaparam com vida.









