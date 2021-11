Jovens detidos por assaltar estudantes a caminho da escola em Gaia

Dois jovens, de 17 e 18 anos, foram detidos pela GNR no passado sábado por roubo no concelho de Vila Nova de Gaia.Os detidos abordavam alunos entre os 14 e os 16 anos no trajeto que faziam para as escolas. Com recurso a arma branca, agressões físicas e coações verbais, os ladrões obrigavam as vítimas a entregar os bens pessoais.Na busca domiciliária foi apreendido um telemóvel roubado e que foi entregue ao proprietário.Um dos detidos já estava referenciado por crimes contra o património, tendo já sido institucionalizado diversas vezes. Os arguidos foram presentes a tribunal, onde a um deles foi aplicada a medida de coação de apresentações semanais e ao outro apresentação bissemanais às autoridades.