Pai e enteada morrem atropelados. Menina de 12 anos em estado grave

de psicólogos clínicos para prestar apoio à família.

Um atropelamento na Estrada Nacional 109, na localidade de Pedros, Figueira da Foz, provocou na noite desta segunda-feira dois mortos e dois feridos, segundo confirmou a GNR e CDOS de Coimbra aoO homem de 48 anos que morreu vítima deste atropelamento é padrasto da mulher de 19 anos, a segunda vítima mortal, e pai da menina de 12 anos que ficou gravemente ferida.A menina de 12 anos foi transportada em estado grave para o Hospital pediátrico de Coimbra. Fonte do gabinete de comunicação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) disse à agência Lusa que a jovem se encontra internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pediátrico "ventilada e com prognóstico reservado".O segundo ferido é o condutor do veículo que foi levado ao Hospital de Coimbra com ferimentos ligeiros.Há ainda outras duas pessoas - familiares das vítimas, segundo o CDOS de Coimbra - que foram hospitalizadas por ansiedade uma vez que assistiram ao atropelamento.Segundo os vizinhos, a família vive no estrangeiro e estava a passar férias em Portugal quando aconteceu a tragédia.O alerta foi dado às 22h29 e no local encontravam-se, cerca das 00h56, 18 operacionais e sete veículos de apoio. No local encontram-se também umaequipaA via, EN109, foi cortada em ambos os sentidos.