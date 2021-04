Dois presos agridem segurança no primeiro dia de saída precária em Guimarães

Dois reclusos da cadeia de Guimarães envolveram-se em confrontos com um segurança da central de camionagem da cidade, no primeiro dia de saída precária.Rui Costa, de 40 anos, a cumprir cinco anos por burlas, e Marco Silva, de 43, punido com 11 anos por roubos, discutiram e confrontaram-se com o segurança na sexta-feira. Algumas testemunhas filmaram e partilharam as imagens na internet.Os reclusos escaparam e devem regressar esta segunda-feira à prisão. Os Serviços Prisionais dizem ter "conhecimento da situação".