Os cinco idosos aos cuidados da arguida viviam num lar ilegal de Vila Nova de Gaia, cujo espaço não tinha condições. Os quartos não tinham arejamento, nem visibilidade para a rua, sendo todas as divisões reduzidas - algumas delas separadas por uma cortina. A responsável do espaço estava acusada de maus-tratos aos utentes e foi esta quarta-feira condenada a quatro anos e meio de prisão, com pena suspensa.









