Doze arguidos julgados por tráfico de droga em Vila Real

O Tribunal de Vila Real começa a julgar a 10 de março 12 arguidos, seis homens e seis mulheres, pelo crime de tráfico de droga agravado, disse fonte judicial à agência Lusa.

Os arguidos, com idades compreendidas entre os 21 e os 47 anos, foram detidos em abril de 2021, no âmbito de uma investigação desencadeada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Vila Real.

Os 12 arguidos, com ligações familiares, são suspeitos de integrar uma rede de tráfico de droga, que vendia o produto estupefaciente em Vila Real e Vila Pouca de Aguiar.

O Ministério Público (MP) acusa todos os suspeitos da prática, em coautoria material e na forma consumada, de um crime de tráfico de substâncias estupefacientes agravado. Seis deles estão também acusados do crime de detenção de arma proibida.

Quatro dos 12 arguidos estão a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Um deles é o presidente da Associação Nacional e Social de Etnia Cigana (ANSEC), que foi criada há cerca de um ano em Vila Real para promover o acesso ao emprego e à inclusão social.

De acordo com a acusação, consultada pela agência Lusa, desde "o início de 2020 e até às suas detenções a 27 de abril de 2021, os arguidos decidiram conjuntamente dedicar-se à venda de produto estupefaciente (heroína e cocaína) diretamente a diversos consumidores que, conhecendo a sua atividade, os contactassem ou procurassem para tal efeito".

A atividade criminal era, de acordo com o MP, "levada a cabo a qualquer hora do dia ou da noite" em vários locais da cidade de Vila Real e ainda em Vila Pouca de Aguiar, e o produto estupefaciente era adquirido na cidade do Porto.

O MP considera que o crime em causa "é grave" e cria "muito alarme social".

A investigação da GNR decorria desde novembro de 2020 e culminou em abril, altura em que os militares deram cumprimento a 12 mandados de detenção e realizaram 22 buscas, 10 domiciliárias e 12 em viaturas, nas freguesias de Mateus, Parada de Cunhos e Mouçós, no concelho de Vila Real, e ainda em Vila Pouca de Aguiar.

No decorrer da operação foram apreendidas diversas quantidades de estupefacientes, como cocaína e heroína, bem como dinheiro, vários artigos em ouro (pulseiras, cordões, libras, brincos, anéis e alianças), os veículos automóveis usados no transporte de estupefaciente e armas.

A operação envolveu 73 operacionais, 63 militares da GNR de várias valências e comandos territoriais e ainda 10 agentes da PSP, e contou ainda com o apoio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Real.