Dragas afundadas esperam remoção em Olhão

As duas dragas que estão afundadas na ria Formosa, junto às barras do Lavajo e Faro-Olhão pertencem à mesma empresa.A Capitania do Porto de Olhão já notificou o proprietário para apresentar os planos de remoção das embarcações e garante que, para já, não há risco ambiental nem perigo para a navegação."Na água, o gasóleo vem para a superfície e depois evapora-se. Acreditamos que isso tenha acontecido nas duas situações e que esse combustível já se tenha dissipado", referiu aoAndré Morais, comandante da Capitania do Porto de Olhão.A embarcação ‘Brasinhi’, de 80 metros, está afundada há 18 meses na barra do Lavajo. Já a ‘Caimão’, de 14 metros, naufragou na semana passada."A profundidade onde estão os barcos não põe em perigo a navegação", garante o mesmo responsável. As dragas pertencem à empresa Sofareias, que se dedica a fazer dragagens.O tamanho da ‘Brasinhi’ e a ondulação adiaram a sua remoção. A empresa foi notificada recentemente para apresentar um novo plano para retirar a draga, tal como foi feito com a ‘Caimão’.Os dois naufrágios já mereceram a atenção do deputado do PSD Cristóvão Norte, que questionou o Governo sobre eventuais problemas ambientais.