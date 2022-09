Duarte Lima esteve livre um minuto: Saiu da cadeia e voltou a ser preso

Duarte Lima esteve esta quinta-feira um minuto em liberdade, depois de sair da prisão da Carregueira, Sintra. Mal colocou os pés fora da cadeia voltou a ser detido por agentes da PSP e foi levado num carro-patrulha.Terá pernoitado na esquadra de Casal de Cambra. É presente esta sexta-feira de manhã a um juiz do Tribunal de Sintra para conhecer as medidas de coação no âmbito do homicídio de Rosalina Ribeiro, cujo julgamento começa em novembro.O ex-deputado do PSD estava a cumprir seis anos de prisão por burla e branqueamento no âmbito do caso BPN.