Duas mulheres agredidas por apedrejar criança

Foram levadas ao Hospital Garcia de Orta.

Por M.C. | 08:36

Duas mulheres, de 27 e 47 anos, foram esta quarta-feira agredidas por um homem em Almada, que terá agido em resposta ao apedrejamento de uma criança feito por uma das mulheres.



As vítimas estavam a discutir na rua, pela 01h00, quando outra mulher as alertou para o barulho efetuado. Em resposta, uma delas atirou uma pedra, que atingiu um menor.



Momentos depois, um homem (descrito pelas vítimas à PSP como muito corpulento), terá agredido ambas com muita violência, fugindo em seguida.



As duas mulheres apresentaram queixa e foram levadas ao Hospital Garcia de Orta.