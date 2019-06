Duas mulheres detidas por roubarem 10 mil euros de mala de turista

Duas mulheres foram filmadas pelo sistema de videovigilância de um café na rua Augusta, Lisboa, a furtar a mala de uma turista que continha dinheiro e joias no valor de 10 mil euros. O caso ocorreu pelas 19h00 de sexta-feira.A vítima denunciou o assalto de imediato à PSP. Investigadores da 1ª Divisão de Lisboa estiveram no estabelecimento comercial e a consulta à videovigilância do café foi fundamental para a investigação. Os polícias constataram que as ladras são carteiristas búlgaras já conhecidas das autoridades.Os agentes foram logo para as ruas e encontraram as suspeitas na rua do Carmo, a pouca distância do local do crime.Todos os bens furtados foram recuperados e entregues à vítima, que formalizou queixa contra as duas mulheres.