Duas mulheres vítimas de tentativa de carjacking em São João da Madeira

Duas mulheres, com cerca de 50 anos, foram vítimas de tentativa carjacking, esta madrugada de quarta-feira, por um encapuzado, em São João da Madeira.As vítimas foram abordadas por um homem, de 25 anos, que também usava uma máscara cirúrgica, e ameaçadas com uma arma de fogo, na Avenida da Liberdade, cerca das 07h00, quando estavam num carro em deslocação para o emprego.O suspeito aproveitou o momento em que a viatura parou para abordar as vítimas. As mulheres conseguiram escapar, a pé, do agressor. Ainda assim, o suspeito conseguiu roubar um cordão em ouro a uma das vítimas.O homem não conseguiu furtar o carro porque a dona levou a chave quando fugiu apavorada.A PSP foi acionada, mas quando chegou ao local já o assaltante tinha escapado. Por se tratar de uma ocorrência que envolveu uma arma de fogo, a Polícia Judiciária foi mobilizada.