Uma dupla de encapuzados assaltou esta sexta-feira uma ourivesaria em Viana do Castelo e roubou cerca de 50 mil euros em peças de ouro. O alerta foi dado, cerca das 02h00, pelo alarme para a empresa de segurança. Estava a ocorrer um assalto, com intrusão, no estabelecimento na zona histórica. Quando a PSP e o proprietário chegaram ao local, já os ladrões tinham escapado - deixando cair vários artigos roubados que ficaram espalhados pela rua.









