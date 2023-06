O combate ao narcotráfico na costa algarvia continua a dar bastante trabalho às autoridades. Na madrugada desta quinta-feira, foram apreendidas mais duas narcolanchas, uma delas em alto-mar e outra encalhada no areal da praia do Coelho, em Monte Gordo.





No sotavento algarvio, foi uma patrulha da GNR-UCC de Vila Real de Santo António (VRSA) que se deparou com uma embarcação de alta potência, equipada com três motores de 300 cavalos, bastante danificada e que se encontrava encalhada no areal. Terá sido abandonada depois de uma avaria. Foi retirada do areal com o auxílio de um trator e rebocada para as instalações da mesma autoridade.