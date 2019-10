Homem entrou no mar para tentar salvar mulher. Casal acabou por morrer afogado

Duas pessoas morreram afogadas este domingo na Praia da Zambujeira, em Odemira.Ao que oapurou, a vítima masculina tentou salvar uma mulher do mar mas acabou por também ele ficar preso na água. Um grupo de surfistas tentou resgatá-los e, à chegada ao areal, as vítimas estavam em paragem cardiorrespiratória. Os surfistas ainda procederam a manobras dse reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.Devido ao difícil acesso à praia, os corpos foram resgatados por helicópteros da Força Aérea e levados para a morgue do Hospital de Beja.O alerta foi dado às 14h32. Foram mobilizados para o local 15 operacionais, apoiados por cinco viaturas.