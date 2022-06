Duas pessoas ficam feridas após despiste de carro em Anadia

Duas pessoas ficaram feridas, esta manhã de quinta-feira, no despiste de uma viatura em Anadia. O alerta foi dado, cerca das 08h30, para os bombeiros de Anadia, para um acidente rodoviário, na rua de Cabeço de Viana, em Vila Nova de Monsarros.As duas vítimas ficaram encarceradas nos destroços do acidente. Foi necessário acionar uma equipa de desencarceramento para proceder à extração.Além da corporação de Anadia, os bombeiros da Pampilhosa e da Mealhada também foram mobilizados.A GNR de Anadia foi acionada e investiga as causas do aparatoso acidente.Duas pessoas ficam feridas após despiste de carro