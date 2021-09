Duas pessoas morreram, na noite deste sábado, na sequência de um despiste de carro na estrada nacional 4, no sentido Faias-Montijo, avança ao CM fonte do CDOS de Setúbal.



As duas vítimas ficaram encarceradas e entraram em paragem cardiorrespiratória. O alerta foi dado às 22h24.





Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Canha, de Alcochete, a VMER de Setúbal e Barreiro e ainda militares da GNR do Pinhal Novo, num total de 17 operacionais, apoiados por seis veículos.