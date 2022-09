Duas pessoas resgatadas do mar após naufrágio de barco em Vila Nova de Gaia

Uma embarcação virou e afundou, na manhã deste sábado, na praia das Pedras Amarelas, em Vila Nova de Gaia.



Duas pessoas foram inicialmente dadas como desaparecidas mas, segundo fonte dos Bombeiros, foram já resgatadas.





As vítimas conseguiram escapar apenas com ferimentos ligeiros. Osoube que ambas estavam a usar equipamentos de segurança, nomeadamente coletes. Conseguiram nadar até as rochas e foram depois auxiliadas pelos nadadores salvadores da praia.As vítimas vão ser transportadas para o Hospital de Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado às 11h00 e no local estão os Sapadores de Gaia, os bombeiros Voluntários de Coimbrões e a Polícia Marítima, apurou o