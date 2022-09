Dois homens encapuzados e armados com uma arma de cano curto (pistola ou revólver) assaltaram uma bomba de gasolina em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras. Fugiram com dinheiro e tabaco.O crime ocorreu pelas 22h00 de domingo. Os ladrões entraram na loja da estação de serviço, quando na mesma estava uma funcionária. A vítima teve a arma encostada ao corpo e foi obrigada a entregar uma quantia não apurada em dinheiro e tabaco. A PJ investiga. m.c.