Três homens, encapuzados e armados com pelo menos uma arma de fogo de pequeno calibre, assaltaram uma bomba de combustível em Azeitão, no concelho de Setúbal. Fugiram com dinheiro.O roubo ocorreu pelas 19h40 de sábado. Oapurou que, no momento do assalto, estava apenas um funcionário no interior do posto de combustível. Os ladrões ameaçaram a vítima com a arma de fogo e roubaram todo o dinheiro disponível. A PJ de Setúbal investiga.