A Polícia Judiciária de Lisboa está a investigar um assalto à mão armada cometido por dois encapuzados, ao final da noite de quinta-feira. Os ladrões entraram numa residência onde estava uma família e roubaram dinheiro de um cofre, telemóveis e joias.





O crime ocorreu no Bairro Padre Cruz, na freguesia de Carnide. Os ladrões terão entrado na habitação através de uma janela, deparando-se com várias pessoas da mesma família no interior.Antes de escapar, a dupla de assaltantes deitou ainda a mão a telemóveis. A PSP foi chamada e passou a investigação à Polícia Judiciária.