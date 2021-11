Dois homens roubaram o carro a outro, quando a vítima estacionava numa rua de Alverca, Vila Franca de Xira. Os assaltantes são suspeitos de, algum tempo antes, terem furtado um outro carro, no Cartaxo.





O crime em Alverca aconteceu pelas 18h00 de sexta-feira. Os dois ladrões aproveitaram a presença numa rua mal iluminada e apontaram uma pistola à vítima, momentos após esta ter terminado de estacionar o automóvel. O dono do carro, de marca Peugeot, foi obrigado a entregar as chaves. A viatura viria, ainda nessa noite, a ser encontrada abandonada em Santarém. A mesma dupla é suspeita de um furto de outro carro, no Cartaxo.