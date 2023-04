Dupla de encapuzados assalta casa e amarra rapaz de 13 anos a cadeira

Dois ladrões encapuzados, e armados com uma faca de grandes dimensões, assaltaram na manhã desta quarta-feira uma casa em Alhos Vedros, no concelho da Moita. No interior da mesma estava um rapaz de 13 anos, que os assaltantes amarraram a uma cadeira.

O crime ocorreu pelas 10h00 numa casa da Rua Caldas Xavier, no Bairro Gouveia. O menor foi ameaçado com a faca, e obrigado a deixar os ladrões entrar.

O rapaz foi amarrado a uma cadeira, enquanto os ladrões reviraram toda a habitação. O CM sabe que a dupla fugiu com uma quantia em dinheiro.

A GNR terá sido alertada ainda durante o decorrer do crime, e chegou ainda a tempo de prender um dos ladrões. Trata-se de um homem com cerca de 30 anos.